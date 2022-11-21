44 قتيلاً ومئات الجرحى جرّاء الزلزال الذي هز العاصمة الإندونيسية

لقي قرابة 44 شخصاً حتفهم وأصيب 300 على الأقل بجروح في زلزال ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية، اليوم الإثنين، حسبما ذكر مسؤول محلي في البلدة التي لحقت بها أسوأ الأضرار لوسيلة إعلام محلية.

وقال رئيس إدارة بلدة سيانجور، هرمان سوهرمان لشبكة مترو التلفزيونية "المعلومات التي حصلت عليها حتى الآن، في هذا المستشفى وحده، لقي قرابة 20 شخصاً حتفهم فيما يعالج 300 شخص على الأقل. غالبيتهم أصيبوا بكسور من جراء مبان دُمرت". وأعلن في وقت لاحق أنه "قتل عشرات الأشخاص. ومئات بل آلاف المنازل تضررت. حتى الآن أحصينا 44 قتيلًا".

وكانت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية قد أفادت في وقت سابق بأن شدة الزلزال بلغت 5.6 درجة وبأنه ضرب قرب بلدة سيانغور التي تبعد مسافة 100 كيلومتر جنوبي جاكرتا.

ولم ترد تقارير فورية عن إصابات بشرية أو أضرار تذكر في العاصمة، حيث سارع الأهالي للخروج من مبانيهم.

ووصفت مياديتا واليو، المحامية البالغة 22 عاماً، حالة الذعر بين الموظفين الذين هرعوا للخروج من المبنى لدى وقوع الزلزال. وقالت: «كنت أعمل عندما بدأت الأرض تهتز تحتي. شعرت بشكل واضح بالزلزال. حاولت عدم القيام بشيء كي أفهم ما يحصل لكنه ازداد قوة واستمر لفترة من الوقت».

أضافت: «أشعر بدوار بسيط وساقاي متعبتان لأنني نزلت السلالم من الطابق الرابع عشر».