شكرا لقرائتكم خبر عن جود بيلنجهام يدخل التاريخ بهدفه فى شباك إيران فى كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن النجم الإنجليزي جود بيلنجهام، لاعب نادي بورسيا دورتمند، من تحقيق رقم قياسي، بعدما تمكن من تسجيل أولى أهدافه فى كأس العالم، حيث عزز اللاعب من تقدم منتخب إنجلترا فى المباراة التى تجمعه الآن أمام نظيره المنتخب الإيراني، ليسجل اللاعب فى أول ظهور له فى المونديال.

ويعد جود ببلنجهام أول لاعب يتمكن من تسجيل هدفًا فى أولى مباراة له فى المونديال، الشئ الذي يجعل اللاعب ينفرد بهذا الرقم المميز حتى هذه اللحظة، لا سيما أن هناك العديد من اللاعبين فى المنتخب الإسباني الذين سيخوضون كأس العالم للمرة الأولى أيضًا، مما قد يجعلهم يتمكنون من معادلة رقم النجم الإنجليزي.

الأول من مواليد القرن ال 21!

ويعد بيلنجهام الأول من مواليد القرن ال 21،والذي يتمكن من تسجيل هدفًا فى كأس العالم، الشئ الذي يجعل اللاعب يدخل تاريخ المونديال من أوسع أبوابه، مما سيساعد على زيادة القيمة التسويقية للاعب إذا استمر فى تقديم هذا المستوي الجيد حتى نهاية منافسات البطولة.



ستيرلينج يقضي على آمال إيران

وتمكن ستيرلينج من تسجيل هدف المنتخب الإنجليزي الثالث، ليقضي على آمال المنتخب الإيراني تمامًا فى العودة إلى اللقاء خلال الشوط الثانى، مما يقرب إنجلترا من إحتلال صدارة المجموعة الثانية مبكرًا، الشئ الذي يؤكد أن المنتخب البريطاني يسعي لتحقيق مميز فى المونديال الحالي والوصول إلى نقطة أبعد.