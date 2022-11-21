شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة رسالتين من رئيس الشيوخ إلى اللجان المختصة بـ"النواب".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم، رسالتين من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وتم إخطار اللجان المختصة بهما، وجاءت الرسالتين كالاتى:

1-رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

2-رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.