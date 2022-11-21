شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للإعلام": نجاح cop 27 أكد على دور مصر المحورى إقليميا ودوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على نجاح تنظيم مؤتمر المُناخ الذى استضافته مصر، والتهنئة لكل من ساهم وشارك فى نجاح فعاليات المؤتمر العالمي.

وأعرب حسين زين، عن سعادته وفخره بنجاح فعاليات مؤتمر المُناخ الذى يعتبر نقطة محورية هامة فى جهود العالم لإنقاذ كوكب الأرض والبشرية من أخطار وتداعيات تغير المُناخ، مضيفا أن نجاح المؤتمر أكد على دور مصر المحوري على المستوى الإقليمي والدولي، كما عكس قدرات وإمكانيات الدولة المصرية التى احتضنت هذا العدد الكبير من المشاركين بتنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية الهامة.

وتابع حسين زين: "ظهر تنظيم المؤتمر فى صورة مبهرة أثنى عليها كافة المشاركين، وعكست الصورة الحضارية المشرقة لمصر وما يجري بها من تنمية حقيقة غير مسبوقه فى كافة المجالات، فضلا عن تحقيق أهداف المؤتمر والتى انعكست بنتائج ايجابيه لمصر، ويعد إنجاز جديد وهام يضاف لرصيد الدولة المصري وهذا يدل وبقوة على أننا نسير بخطى ثابتة نحو جمهورية جديدة حديثة مدنية وقوية، تضع نصب أعينها مصلحة الوطن والمواطنين فى ظل القيادة الحكيمة الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي".

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشكر والتحية لكافة فرق وأطقم عمل التغطية الإعلامية لمؤتمر المُناخ لما بذلوه من جهد رائع ومتميز فى التغطيات الحية والمباشرة لكافة فعاليات المؤتمر على مدار الساعة ، مثنياعلى التغطية الاحترافية المتميزة التي نفذتها جميع فرق العمل من مذيعين ومخرجين ومراسلين ومعدين ومهندسين وفنيين وإداريين من قطاعات الهيئة مسموع ومرئى وهندسى، والذين قدموا التقارير والفترات الإخبارية والبرامج التليفزيونية والإذاعية التى تناولت كافة فعاليات المؤتمر بمهنية واحترافية.

وتابع حسين زين:" لقد أثبت أبناء الوطنية للإعلام وبحق أنهم على قدر المسئولية وقاموا بدورهم الوطني بمهنية واحترافية منذ البدء فى الاستعداد لعقد مؤتمر المُناخ من خلال تقديم جرعة توعوية لقضايا البيئة وعلى رأسها قضية تغير المناخ عبر تطويع عدد كبير من البرامج وتقديم فترات مفتوحة وتنويهات وبروموهات، ومتابعة وإبراز جهود مختلف مؤسسات الدولة فى تجهيزاتها الخاصة بانعقاد المؤتمر، وكيف كانت استعداداتهم وإسهاماتهم الكبيرة المتميزة من أجل توفير كافة الخدمات لضيوف مصر و سبل إنجاح المؤتمر، وصولاً الى يوم انطلاق فعاليات المؤتمر وتغطية مراسم استقبال الوفود وكلمات رؤساء الدول المشاركة وجلسات النقاش المختلفة حول المحاور والقضايا المتنوعة التى ناقشها المؤتمر من استخدام الطاقة النظيفة و المتجددة والمبادرات التى تسهم فى الحد من تداعيات تغير المناخ على البشرية، وإجراء لقاءات مع عدد من الضيوف المشاركين لشرح وتوضيح كافة التفاصيل لوضع المشاهد فى قلب الحدث، وانتهاء بختام فعاليات المؤتمر، حيث كانت هناك متابعة لحظية لكافة الفعاليات و خرجت التغطية بشكل رائع ومتميز يليق بمكانة مصر الدولية والاقليمية وأهمية هذا الحدث العالمي".