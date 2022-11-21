شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مبادئ قضائية جديدة تنظم العلاقة بين العامل ورئيسه فى العمل..نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "6 مبادئ قضائية جديدة تنظم العلاقة بين المرؤوس ورئيسه في العمل"، استعرض خلاله عدد من المبادئ والقواعد الجديدة التي أرستها المحكمة الإدارية العليا لتنظيم العلاقة بين المرؤوس ورئيسه في العمل، لنزاع فتيل الأزمة الدائمة بين الطرفين أبرزها احترام المرؤوس لرئيسه لا يعطي الأخير حق إهانته، ودخول مكتب رئيسك في العمل لا يحتاج أذن مسبق، والشجاعة في المطالبة بالحق مطلوبة، وإذا ارتفع صوت المرؤوس فى مواجهة الرئيس على أثر الإهانة التى لاقاها منه لا يمكن أن يُشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة أو تستأهل العقاب، وإليكم التفاصيل كاملة:

عن العلاقة بين المرؤوس لرئيسه في العمل.. 6 مبادئ قضائية أقرتها "الإدارية العليا".. الأبرز: احترام المرؤوس لرئيسه لا يعطي الأخير حق إهانته.. ودخول مكتب رئيسك في العمل لا يحتاج أذن مسبق

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