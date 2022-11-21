شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تمنع كين ومنتخب إنجلترا من إرتداء شارة المثليين فى كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت اللجنة المنظمة لدولة قطر على عدم ظهور منتخب إنجلترا بشارة دعم المثليين فى كأس العالم القادم، يأتى ذلك بعد ظهور النجم الإنجليزي هاري كين بشارة الألوان فى الإعلان المصور الإستعدادي للمنتخب الإنجليزي ببدأ فعاليات كأس العالم القادم فى قطر.

وألزمت دولة قطر على المنتخبات المشاركة الإلتزام بالقواعد، والإ سوف تتعرض للعقاب فى الفترة المقبلة، الشئ الذي يجعل المنتخبات الداعمة للمثلية مثل إنجلترا وهولندا تخضع للأمر الواقع، خوفًا من إصدار عقوبات تصعب من مهمة كلا المنتخبين فى العبور إلى الأدوار الإقصائية والخروج المبكر.



جاريث يؤكد على قوة منتخب إيران

وتحدث المدرب الإنجليزي جاريث ساوثغينت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بشكل جيد على المنتخب الإيراني، حيث أكد أن مواجهة إيران فى إنطلاق مباريات المنتخب الإنجليزي لن تكون سهلة على الإطلاق، الشئ الذي أكده للاعبيه، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الفوز فى المباراة الأولى، لإعطاء اللاعبين دفعة قوية حول إستكمال الطريق.



موعد مباراة إنجلترا وإيران القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب إنجلترا نظييره المنتخب الإيراني غدًا الإثنين، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.