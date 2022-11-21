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لمناقشة رخصة الجيل الرابع.. استضافة نيابية لرئيس هيئة الإعلام والاتصالات

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة وردت لـ الخليج 365، فقد قررت لجنة النزاهة "استضافة كل من رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، والمدير المفوض لشركة اسياسيل لمناقشة موضوع رخصة الجيل الرابع للهاتف النقال وموضوع الديون التي بذمة شركة اسياسيل".

وأوضحت اللجنة، ان "الاستضافة ستكون يوم الإثنين 28/11/2022 الساعية الحادية عشر صباحا".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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