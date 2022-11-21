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مغني أمريكي يقرر الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024

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بغداد - ياسين صفوان - وفي فيديو يجمعه بالمحرض اليميني المتطرف ميلو يانوبولوس، قال ويست إن الأخير يعمل على حملته الانتخابية.

ويسأل أحدهما: "هل هذا إعلان؟"، ورد يانوبولوس الذي عمل مؤخرا كمتدرب غير مدفوع الأجر مع النائبة اليمينية مارجوري تايلور غرين قائلا: "أعتقد ذلك"، ثم سأل المصور ويست: "إذن أنت تترشح؟".


فرد المغني قائلا: "نعم.. الأمر بسيط" لأنه لا يمكن لأحد أن يخبرني ماذا أفعل.. نحن فقط نتجه نحو المستقبل".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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