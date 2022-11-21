انت الان تتابع خبر "سنواصل دعم كييف".. البنتاغون يكشف قيمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك نقلا عن وكالة "تاس" الروسية، حيث أعرب عن "نية واشنطن مواصلة دعم كييف لأطول فترة ممكنة".

وكان المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية فريد فليتز قال إن كييف بحاجة إلى الموافقة على المفاوضات مع موسكو من أجل الاستمرار في تلقي المساعدات من واشنطن.



وقد سبق وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

و كذلك صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن "دول (الناتو) تلعب بالنار بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

