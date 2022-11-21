انت الان تتابع خبر الحكيم يدعو للاهتمام بالطرق الخارجية للحد من حوادث السير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعوة الحكيم جاءت بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى حوادث الطرق، حيث شدد في بيان ورد لـ الخليج 365، على "ضرورة الاهتمام بالطرق الخارجية وتعبيدها وتوسعتها وتأثيثها بعلامات الدلالة والتحذير لاسيما وأن بعضها في العراق أصبحت تسمى بطرق الموت".وحث الحكيم وفق البيان، "الجهات المعنية لإطلاق حملة وطنية تثقيفية لتوعية المواطنين على الالتزام بإجراءات السلامة للحد من حوادث الطرق التي تخلف مئات الضحايا سنويا".