شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات "مكاتب التصديقات" على مستوى المحافظات أمام "خارجية النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب كريم درويش اجتماعا، لمتابعة آخر التطورات فيما يخص مكتب تصديقات محافظة الدقهلية.

كما تتابع اللجنة، آخر التطورات فيما يخص مكتب تصديقات محافظة البحر الأحمر والزيارة الميدانية المقررة له، وأيضا آخر التطورات فيما يخص مكتب تصديقات محافظة بني سويف، ومتابعة آخر التطورات فيما يخص مكتب تصديقات محافظة البحيرة، وأيضا ما يخص مكتب تصديقات محافظة الإسكندرية.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن اللجنة العلاقات الخارجية تتولى دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية للدولة، والمؤتمرات الدولية، والعلاقات الدولية، والاتفاقات والمعاهدات الدولية، والاشتراك فى المحادثات التى تجرى مع الوفود البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية، والتشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى، والمشاركة فى استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية، وشئون المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشؤون الهجرة والمصريين فى الخارج.