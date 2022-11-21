انت الان تتابع خبر الكشف عن سبب تأجيل موعد انطلاق العمليات التركية في العراق وسوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت الصحيفة: "وفقا للمعلومات التي تلقتها يني شفق، فقد كان من المقرر أن تتم العملية مساء الأحد. ولكن تم تسبيق الموعد ليوم واحد لأن الجانب الأمريكي الذي تم إطلاعه بشكل مسبق على العملية سرب معلومات عنها".وذكرت: "وبما أن جهود واهتمام القوات التركية تركز على مدى عدة أشهر على العمليات في شمال العراق، لم يتوقع أحد حدوث مثل هذه العملية واسعة النطاق في سوريا".

وفي وقت سابق، شن الطيران التركي سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع ومناطق في شمال العراق وسوريا بمشاركة أكثر من 50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار بالاضافة الى أستخدام المدفعية التركية تجاه الاراضي العراقية، حسب وسائل الاعلام التركية.