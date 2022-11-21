اليوم.. مواجهات قوية بكأس العالم أبرزها إنكلترا وإيران

العالم بأسره يتوقف لمتابعة المونديال كل 4 سنوات، وتمتد المتابعة والتشجيع إلى خارج جمهور كرة القدم، وتزداد تدريجًا حتى الوصول للنهائي الذي ينشد جميع المنتخبات المشاركة فيه.

وبعد انطلاق مونديال قطر، نتعرف معًا على مواعيد مباريات كأس العالم 2022 اليوم والقنوات الناقلة وكيفية مشاهدة البث المباشر.



سنكون اليوم على موعد مع 3 مباريات في كأس العالم 2022، الأولى ستجمع بين إنجلترا وإيران منافسي المجموعة الثانية، قبل مواجهة المجموعة الأولى الأخرى بين السنغال وهولندا، والأخيرة ستجمع بين الولايات المتحدة وويلز.

وأدناه جدول يُبين مواعيد مباريات اليوم الإثنين في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة: