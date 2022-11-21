انت الان تتابع خبر اعتقال 23 اجنبياً مخالفاً لشروط الاقامة في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز قسم شؤون الاقامة تمكن من القاء القبض على 23 اجنبياً مخالفاً لقانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".

ونوهت المديرية الى انها "تتوعد المخالفين بالملاحقة المستمرة لهم، في مناطق بغداد والمحافظات كافة".



ودعت المديرية المواطنين، الى "عدم ايواء الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن اماكن تواجدهم".