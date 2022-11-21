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الكشف عن "مفاجاة كبيرة" بشأن مستقبل رونالدو.. ما علاقة ريال مدريد؟

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2022-11-21 | 06:34

الكشف عن "مفاجاة كبيرة" بشأن مستقبل رونالدو.. ما علاقة ريال مدريد؟

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الخليج 365 – رياضة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن مفاجأة كبرى تتعلق بمصير البرتغالي ، نجم مانشستر يونايتد.

ودخل رونالدو في أزمة طاحنة مع إدارة مانشستر يونايتد على خلفية تصريحاته الأخيرة، التي هاجم خلالها مسؤولي النادي ومدربه إريك تين هاغ.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ممثلي رونالدو عرضوا عودة اللاعب إلى ريال مدريد لمدة 6 أشهر تبدأ من يناير المقبل.


وارتبط اسم رونالدو بالانتقال إلى أكثر من ناد في انتقالات يناير المقبلة، أبزرهم ونابولي وسبورتنغ لشبونة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إصابة الفرنسي كريم بنزيما واحتمالية غيابه لفترة طويلة، قد تدفع ريال مدريد للتفكير في عودة رونالدو.

وفي ظل العلاقة الجيدة التي تجمع فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي، برونالدو، فإن عودة اللاعب تبدو محتملة، على الرغم من المشاكل التي يمكن أن تحدث مع عودة بنزيما، وإبعاد كريستيانو عن التشكيل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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