انت الان تتابع خبر الكشف عن "مفاجاة كبيرة" بشأن مستقبل رونالدو.. ما علاقة ريال مدريد؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438750-638046057318167548.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-21 | 06:34
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الخليج 365 – رياضة
كشف تقرير صحفي إسباني، عن مفاجأة كبرى تتعلق بمصير البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد.
كشف تقرير صحفي إسباني، عن مفاجأة كبرى تتعلق بمصير البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد.
ودخل رونالدو في أزمة طاحنة مع إدارة مانشستر يونايتد على خلفية تصريحاته الأخيرة، التي هاجم خلالها مسؤولي النادي ومدربه إريك تين هاغ.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ممثلي رونالدو عرضوا عودة اللاعب إلى ريال مدريد لمدة 6 أشهر تبدأ من يناير المقبل.
وارتبط اسم رونالدو بالانتقال إلى أكثر من ناد في انتقالات يناير المقبلة، أبزرهم تشيلسي ونابولي وسبورتنغ لشبونة.
وفي ظل العلاقة الجيدة التي تجمع فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي، برونالدو، فإن عودة اللاعب تبدو محتملة، على الرغم من المشاكل التي يمكن أن تحدث مع عودة بنزيما، وإبعاد كريستيانو عن التشكيل.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ممثلي رونالدو عرضوا عودة اللاعب إلى ريال مدريد لمدة 6 أشهر تبدأ من يناير المقبل.
وارتبط اسم رونالدو بالانتقال إلى أكثر من ناد في انتقالات يناير المقبلة، أبزرهم تشيلسي ونابولي وسبورتنغ لشبونة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن إصابة الفرنسي كريم بنزيما واحتمالية غيابه لفترة طويلة، قد تدفع ريال مدريد للتفكير في عودة رونالدو.
وفي ظل العلاقة الجيدة التي تجمع فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي، برونالدو، فإن عودة اللاعب تبدو محتملة، على الرغم من المشاكل التي يمكن أن تحدث مع عودة بنزيما، وإبعاد كريستيانو عن التشكيل.
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