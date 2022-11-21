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أمريكا تدين الهجمات الإيرانية على شمال العراق: عشوائية وغير قانونية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا في بيان تابعته الخليج 365: "نندد بالقصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مقار احزاب كردية إيرانية مناوئة لطهران ومعسكراً يؤوي لاجئين كورد إيرانيين في اربيل".

وأضاف: "ندين هجمات إيران العشوائية وغير القانونية التي تعرض استقرار العراق والشرق الأوسط للخطر"

وبين قائد القيادة الوسطى، ان "الهجمات الإيرانية العشوائية تعرض المدنيين للخطر وتنتهك السيادة العراقية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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