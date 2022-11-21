شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تستعرض خطط الوزارة أمام "النواب".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، اجتماعا اليوم الاثنين، عقب الجلسة العامة، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، للوقوف علي خطة وزارة التضامن.

ومن المقرر أن تحضر وزير التضامن الدكتورة نيفين القباج لتوضيح رؤية وزارة التضامن الاجتماعي واستعراض الخطط الخاصة بها في الفترة المقبلة، ومتابعة ما تم إنجازه من خطط العام السابق، ووضع خريطة تفصيلية لكافة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة لمتابعة عملها والوقوف على ما تم تحقيقه، وتذليل العقبات الموجودة أمامهم.