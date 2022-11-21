شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عصام يقترح سفر الخطباء والأئمة للخارج لدراسة الفلسفة والعلوم الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه بعد 2014 انتهت فكرة استخدام المساجد لتحقيق مكاسب سياسية، داعيا إلي البناء الفكري والفلسفي لخطباء الجمعة والأئمة حتي يتمتعون بالحماية الذاتية والتربية الفكرية.

واقترح عصام خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة دور وجهود وزارة الأوقاف على المستوى الدولي في نشر الفكر الوسطي وتدريب الأئمة، وسط حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تنظيم لقاءات وفتح حوار بين الائمة وخطباء الجمعة من جانب والمفكرين والمثقفين من جانب آخر .

كما اقترح عصام أن يتم إرسال بعثات من أئمة المساجد للخارج من جميع محافظات مصر ليتعلموا في الخارج الدراسات الإنسانية والعلوم الفلسفية ليتحول هؤلاء الائمة مع الوقت إلي آئمة تنويريين علي غرار الإمام محمد عبده والإمام جمال الدين الأفغاني، مضيفا: "سفر الائمة والخطباء في الخارج لدراسة العلوم الإنسانية يكسبهم علوم جديد وتنوع ثقافي واحتكاك بالآخر مما يجعلهم يقبلون بالرأي الآخر كما أنه سوف ينعكس علي طريقة فكرهم تماما للأفضل".

وقال "عصام" إنه لديه مقترح كامل لتطوير العملية الفكرية للأئمة سوف يقدمه لوزارة الأوقاف.

وعقب الوزير الدكتور محمد مختار جمعة على هذا المقترح، مشيرا إلي أن مسالة التثقيف بالنسبة لائمة الأوقاف مهمة للغاية وذلك بجانب الناحية الفلسفية، موضحا أن المفكرين يشاركون في الندوات والدورات الخاصة بالأئمة التي تنظمها وزارة الأوقاف.

كما تتطرق فى حديثه عن المكافات داخل وزارة الأوقاف، قائلا:"لا يوجد احد معين في الأوقاف لم يحصل على الحد الأدنى للأجور".