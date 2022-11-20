شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: سنواجه أفضل نسخة من إنجلترا على مر التاريخ في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الإيراني الأول لكرة القدم، على أن منتخب إنجلترا يشهد أقوى فريقه له منذ عام 1966، حين توج بلقب كأس العالم.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ضد إنجلترا: "مباراة إنجلترا هي الأهم في حياتنا، أولا لأنها المباراة التالية، والمباراة التالية دائما هي الأهم في حياة المدربين واللاعبين".

كيروش يعتبر مواجهة إنجلترا فرصة فريدة له وللاعبي إيران

وأضاف "أعتبر تلك المباراة فرصة فريدة بالنسبة لي، فقد لعبت أكثر من 200 مباراة دولية، ولكنها فرصتي الأولى لمواجهة إنجلترا، أما اللاعبين أعتقد أن اللعب ضد إنجلترا أشبه بالسحر، فهي فرصة فريدة وهدية لهم، لأنه بالنظر إلى الأجندة الدولية، فإن اللعب ضد إنجلترا أو ألمانيا شبه مستحيل".

وتابع كيروش "الجيل الجديد الذي أحضره جاريث ساوثجيت هو الأكثر موهبة وتنافسية لإنجلترا منذ 1966 في رأيي، أعتقد أن الفريق فعال وعملي وواقعي للغاية".

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واختتم: "عملت مع أجيال تضم ريو فيرديناند وبول سكولز وديفيد بيكهام وكل هؤلاء، ولكن هذا المنتخب مختلف حقا، ويأتي ذلك بسبب مقاربته الواقعية لكل مباراة، والتي تجعله خطيرًا للغاية".