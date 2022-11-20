 وزير الدفاع النيوزلندي يزور كييف ويؤكد على دعم بلاده لأوكرانيا

كييف: منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية اجتمع العالم على تأييد اوكرانيا ودعمها عسكرياً، من أجل الدفاع عن اراضيها، هذا وقد قالت نيوزيلندا الأحد إن وزير الدفاع بيني هناري زار كييف للتأكيد مجددا على دعم بلاده للمقاومة التي تبديها أوكرانيا للغزو الروسي.

وقال هناري في بيان بعد إجراء محادثات ثنائية مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف “ناقشنا القرار الذي اتخذته نيوزيلندا في الآونة الأخيرة بشأن تمديد مهمة تدريب قوات أوكرانية في المملكة المتحدة حتى يوليو 2023”.

وأضاف أن “زيارة كييف تبعث برسالة قوية مفادها أن… دعمنا للجهود الدفاعية الأوكرانية ضد الغزو الروسي غير القانوني لا يتزعزع”.

وقالت نيوزيلندا الأسبوع الماضي إنها سترسل 66 فردا إضافيا من قوات الدفاع إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين هناك.

وبدأت روسيا في فبراير\شباط هجوما على أوكرانيا وصفته بأنه “عملية عسكرية خاصة” لتخليص جارتها من المتطرفين، وشرعت نيوزيلندا منذ ذلك الحين في فرض عقوبات على أكثر من 1200 فرد وكيان روسي كما قدمت مساعدات‭ ‬لأوكرانيا تزيد عن 60 مليون دولار نيوزيلندي “37 مليون دولار”.

وزار هناري أيضا بولندا حيث التقى بوزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك وقدم تعازي بلاده في الضحايا الذين سقطوا جراء الضربة الصاروخية الأخيرة في بولندا.