انت الان تتابع خبر ضبط 36 عبوة ناسفة في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الاستخبارات العسكرية، عن ضبط 36 عبوة ناسفة في في الانبار وكربلاء ونينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "بعمليات استباقية وبجهود مستمرة وكبيرة لقسم وشعبتي (استخبارات وأمن) قيادة عمليات كربلاء والفرق (الخامسة والسابعة والعاشرة والسادسة عشر) وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، حيث تم نصب كمين محكم في سيطرة الشهيد بسام (7 كيلو)".

وأضافت "أسفر عن القاء القبض على أحد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (4 ارهاب) وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب اصوليا".

وتابع بيان الاستخبارات "كذلك قامت مفارز الاستخبارات العسكرية من ضبط اكداس للأعتدة والعبوات في مناطق مختلفة من المحافظات أعلاه، اذ بلغت (146) قنبرة ومقذوف وصاروخ مختلفة النوع والعيار و(146) رمانة هجومية وعنقودية و(36) عبوة ناسفة مختلفة الشكل ومحلية الصنع و(3) حاويات عتاد 12.5 وسلك تفجير 50 متر".