هل سيتخلى ترمب عن منصته ويعود لـTwitter

حيث أعلن ماسك «المالك الحالي لتويتر» بعد إجراء استطلاع طلب من مستخدمي تويتر النقر فوق «نعم» أو «لا» حول ما إذا كان ينبغي استعادته للحساب، وفاز التصويت بـ «نعم» بنسبة 51.8٪.
وليس من الواضح ما إذا كان ترمب سيعود بالفعل إلى Twitter. حيث ذكر في السابق إنه لن ينضم مجددًا حتى لو أعيد حسابه.
واعتمد على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به، وهو موقع أصغر بكثير يدعى، Truth Social، والذي أطلقه بعد حظره من Twitter.
إجراءات جديدة
وفي السابق، قال ماسك إن تويتر سيضع إجراءات جديدة و«مجلس تعديل المحتوى» قبل اتخاذ قرارات لاستعادة الحسابات المعلقة.
«لقد تكلم الناس، سيعاد ترمب إلى منصبه».
بعد ذلك بوقت قصير، ظهر حساب ترمب مرة أخرى على المنصة مكتملًا بتغريداته السابقة، ومع ذلك، لم تكن هناك تغريدات جديدة من الحساب.
وخلال خطاب بالفيديو قال ترمب إنه كان على علم باستطلاع ماسك، لكنه رأى الكثير من المشاكل.
وتأتي احتمالية استعادة حضور ترمب للمنصة بعد شراء Musk الشهر الماضي لموقع Twitter - وهو استحواذ أثار مخاوف واسعة النطاق، من أن المالك الملياردير سيسمح لمروجي الأكاذيب والمعلومات المضللة بالازدهار على الموقع.
وأعرب ماسك مرارًا عن اعتقاده بأن تويتر أصبح مقيدًا جدًا للخطاب الحر.
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