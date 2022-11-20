ويشير النقاد إلى النتائج الرسمية المشكوك فيها من الانتخابات السابقة، والتي لم تظهر أبدًا حصول أوبيانغ على أقل من 90 % من الأصوات.
وفي شوارع العاصمة مالابو، غمرت ملصقات أوبيانغ البالغ من العمر 80 عامًا الأماكن العامة في الأسابيع الأخيرة برسالة: «صوت للطريقة الصحيحة، صوت للاستمرارية»، لم يُشاهد سوى عدد قليل من ملصقات المعارضة.
وقال أوبيانغ: «البعض يدعو إلى التغيير». ثم علينا أن نرى التغييرات التي يريدون إحداثها. لا نعرف ما إذا كانت لصالح الناس، أم أنها ستخلق وضعًا كارثيًا يمكن أن يثير وضعًا خارج نطاق السيطرة في البلاد.
وتجري الانتخابات لاختيار 100 عضو بمجلس النواب و55 من أصل 70 بمجلس الشيوخ وأيضا رؤساء المجالس المحلية.
ويحق لأكثر من 400 ألف ناخب مسجلين في البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة التصويت.
كانت هذه تفاصيل خبر الأطول حكما يسعى لولاية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.