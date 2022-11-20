الأطول حكما يسعى لولاية جديدة

استعد رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نغويما مباسوجو، أطول حكام إفريقيا خدمة، لتمديد 43 عامًا في السلطة في الدولة الغنية بالنفط، بعد أن قرر اثنان فقط من مرشحي المعارضة الترشح ضده.

ويشير النقاد إلى النتائج الرسمية المشكوك فيها من الانتخابات السابقة، والتي لم تظهر أبدًا حصول أوبيانغ على أقل من 90 % من الأصوات.

وفي شوارع العاصمة مالابو، غمرت ملصقات أوبيانغ البالغ من العمر 80 عامًا الأماكن العامة في الأسابيع الأخيرة برسالة: «صوت للطريقة الصحيحة، صوت للاستمرارية»، لم يُشاهد سوى عدد قليل من ملصقات المعارضة.

وقال أوبيانغ: «البعض يدعو إلى التغيير». ثم علينا أن نرى التغييرات التي يريدون إحداثها. لا نعرف ما إذا كانت لصالح الناس، أم أنها ستخلق وضعًا كارثيًا يمكن أن يثير وضعًا خارج نطاق السيطرة في البلاد.

وتجري الانتخابات لاختيار 100 عضو بمجلس النواب و55 من أصل 70 بمجلس الشيوخ وأيضا رؤساء المجالس المحلية.

ويحق لأكثر من 400 ألف ناخب مسجلين في البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة التصويت.