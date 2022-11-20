في أول لقاء بينهما.. مصافحة بين أردوغان والسيسي على هامش افتتاح مونديال قطر



صافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الأحد، بحسب ما أوردته الرئاسة التركية.



وأكد مسؤول في الرئاسة التركية لوكالة الصحافة الفرنسية مساء اليوم الأحد أن هذا هو "التواصل الثنائي الأول" بين الرئيسين.



وأظهرت الصورة التي نشرت على الموقع الرسمي للرئاسة التركية الرئيسين -اللذين ساد الفتور علاقتهما منذ تولي السيسي الرئاسة في مصر عام 2014- يتصافحان مبتسمين.



والصورة من بين صور أخرى تظهر تبادل الابتسامات بين أردوغان ورؤساء الدول والحكومات الذين جاؤوا إلى قطر لحضور افتتاح المونديال.



وذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان صافح السيسي وأجرى لفترة وجيزة محادثات معه ومع قادة آخرين، بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك الأردني عبد الله الثاني.



وساد الفتور العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ أن قاد السيسي في يوليو/تموز 2013 تدخلا عسكريا للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي.



وبدأ البلدان مشاورات سياسية على مستوى كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية العام الماضي.



وكان الرئيس التركي قال في يوليو/تموز الماضي إنه لا يوجد سبب لعدم إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر.



(وكالات)