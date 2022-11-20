شكرا لقرائتكم خبر انتصار تاريخي للمرأة في انتخابات البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المرأة البحرينية إنجازا تاريخيا في الانتخابات البرلمانية التي جرت على مدار الأيام الماضية وأعلنت نتائجها النهائية بعد جولة الإعادة بفوز 8 نائبات من إجمالي 40 عضوا في البرلمان، للمرة الأولى، في مسيرة البحرين.

وأظهرت النتائج تغييرا كبيرا في تركيبة البرلمان، بلغ نسبة 82% بوصول 33 نائبا جديدا في البرلمان، وواصل المستقلون السيطرة على البرلمان بوصول 36 نائبا مستقلا للبرلمان، يشكلون 90% من أعضائه، في مقابل وصول 4 أعضاء للجمعيات السياسية فقط.

وشهدت البحرين انتخابات نيابية وبلدية يومي 12 نوفمبر يوم الاقتراع الرئيسي، و19 نوفمبر خلال جولة الإعادة، لانتخاب 40 عضوا في مجلس النواب، و30 عضوا في المجلس البلدي، وأسفرت النتائج النهائية للانتخابات بجولتيها فوز 8 من القوى الناعمة في مجلس النواب، فيما يعد أكبر عدد من النساء يصل لقبة البرلمان في تاريخ البلاد، كما أسفرت نتائج الانتخابات البلدية عن فوز 3 نساء.

استقالة الحكومة

بموجب المادة 33 من دستور البحرين، والتي تقضي بإعادة تشكيل الحكومة عند بداية كل فصل تشريعي، يتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها، كما يتوقع أن يعهد عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتعد هذه أول انتخابات يتم إجراؤها بعد تولي ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئاسة الوزراء قبل عامين، وجرت جميع الانتخابات السابقة في البحرين أثناء ترؤس الحكومة من قبل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي وافته المنية في نوفمبر 2020، مختتما رحلة حافلة بالعطاء، قضى خلالها قرابة 7 عقود من عمره في خدمة وطنه، بينها 49 عاما رئيسا لوزراء البحرين، منذ استقلالها في أغسطس 1971.

وخلال أول عملية انتخابية جرت بعد توليه رئاسة الوزراء، كلف الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الوزارات والأجهزة الحكومية بتهيئة كافة الإمكانات، وتوفير كل التسهيلات التي تدعم سير العملية الانتخابية للاستحقاق النيابي القادم بكل سهولة ويسر أمام الناخبين.

وسخرت البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم ومساندة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كل إمكاناتها لنجاح سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية.

أعلى مشاركة

شهدت الانتخابات البحرينية الأخيرة أعلى نسبة مشاركة، إذ وصلت النسبة في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية إلى 73.18%، وهي أعلى نسبة منذ انطلاق أول انتخابات عام 2002.

وتنافس في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي انتهت السبت، 507 مرشحين، بينهم 94 سيدة، وهو رقم قياسي يعد الأكبر في تاريخ المسيرة الديمقراطية البحرينية، ويتجاوز ما تم تسجيله في جميع الدورات الانتخابية السابقة، وتنافس‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية للفصل التشريعي السادس ‭‬334 مرشحا، بينهم‭ ‬74‭ ‬سيدة فازت 8 منهن،‭ ‬فيما‭ ‬تنافس‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬173‭ ‬مرشحا‭ ،‬بينهم‭ ‬20‭ ‬سيدة فازت 3 منهن‭.‬وعقب نهاية جولة الإعادة، ثمنت اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، الحضور الشعبي التاريخي في الاستحقاق الوطني الانتخابي، وبينت أنه يجسد مدى الإيمان والعزيمة على المشاركة الفعالة في تعزيز مسيرة المشروع الإصلاحي عبر المؤسسات الدستورية، والنابع من اليقين الراسخ بخيار المشاركة الفعالة سبيلا للنهوض المستمر، من أجل حاضر ومستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن، وهو ما يجسد المبادئ العليا التي أرسى قواعدها ميثاق العمل الوطني.

سادس انتخابات

تعدّ الانتخابات البرلمانية والبلدية 2022 سادس انتخابات تشهدها البلاد، وتحمل أهمية خاصة كونها تتزامن مع مرور عقدين على أول انتخابات برلمانية وبلدية، وتعد محطة جديدة نحو ترسيخ المسار الديمقراطي الذي أرسى‭ ‬دعائمه‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى آل خليفة، ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لتوليه‭ ‬السلطة عام 1999.

ومنذ تلك الانتخابات، شهدت البحرين 5 دورات انتخابية جرى تنظيمها كل 4 سنوات، في أعوام: 2006 و2010 و2014 و2018.

وتتكون السلطة التشريعية في البحرين من مجلسي النواب والشورى، وتجري الانتخابات لاختيار (40 عضوا) لمجلس النواب، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى (40 عضوا) وفق أمر ملكي، ويشكل المجلسان مجتمعين «المجلس الوطني»، الذي يجتمع لبحث الموضوعات المشتركة بين المجلسين أو المختلف عليها.

ويمارس البرلمان في البحرين كثيرا من الأدوار والاختصاصات الرقابية والتشريعية، منها سن التشريعات واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة)، وتحريك المسؤولية السياسية، الفردية أو التضامنية، عما يشوب أعمالها من مخالفات وتجاوزات.

اختصاصات المجلس

تكون مدة مجلس النواب 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجري خلال الشهور الـ4 الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.

وتتمثل اختصاصات المجالس البلدية، في اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على حماية البيئة من التلوث بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، ووضع الأنظمة الخاصة بالإعلانات الدعائية وغير الدعائية، واقتراح الرسوم الخاصة بها وتحديد ضوابطها.

ويدخل ضمن اختصاصاتها وضع الاشتراطات والأنظمة الخاصة بالمحلات العامة والتجارية والصناعية والباعة المتجولين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح تسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والشوارع وغيرها بالتنسيق مع الوزير المختص، والنظر في شكاوى المواطنين والمقيمين في المسائل التي تدخل ضمن اختصاص المجلس، ومتابعتها مع الجهات المختصة.

انتخابات البرلمان البحريني

