شكرا لقرائتكم خبر حقائب وسلال سعودية من دار فور إلى بلتستان الباكستانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على مدار اليومين الماضيين آلاف الحقائب والمعدات الشتوية والسلال الغذائية في عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة للأسر المتضررة والأكثر احتياجا.

وفيما وزرع المركز 500 سلة استفادت منه 3.686 أسرة من المتضررين من الفيضانات في دار فور السودانية، سلم 2.110 حقائب شتوية بإقليم جلجت بلتستان في باكستان استفاد منها 14.770فردا، وواصل توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجا من المجتمع المستضيف في الأردن، بواقع 1.645 قسيمة شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 1.645 أسرة.

وبينما وزع المركز 140 طنا من السلال الغذائية في محافظة بيدوا بالصومال، استفاد منها 12.000 فرد، سلم 850 سلة غذائية في مديرية المعافر بمحافظة تعز، استفاد منها 5.100 فرد، و600 سلة غذائية في مديرية لودر بمحافظة أبين، استفاد منها 3.600 فرد.