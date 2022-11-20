شكرا لقرائتكم خبر تركيا تقتل 31 سوريا في أول انتقام بعد انفجار إسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف أن الحصيلة لا تزال مرشحة للارتفاع لوجود نحو 40 جريحا ومفقودا، مشيرا إلى أن بعض الجرحى بحالات خطرة.وبدورها نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري قوله «إن عددا من العسكريين ارتقوا شهداء نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة فجر هذا اليوم».
وأشارت الوكالة أن طيران الاحتلال التركي استهدف عددا من المواقع جنوب غرب الدرباسية ومحيط المالكية وقرية تل حرمل شمال بلدة أبو راسين بالريف الشمالي، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وأضرار مادية كبيرة في المنازل.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تقتل 31 سوريا في أول انتقام بعد انفجار إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.