تركيا تقتل 31 سوريا في أول انتقام بعد انفجار إسطنبول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل ما لا يقل عن 31 شخصا على الأقل بعد أن استهدفت ضربات جوية تركية مواقع كردية في شمال شرق سوريا، وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

وأضاف أن الحصيلة لا تزال مرشحة للارتفاع لوجود نحو 40 جريحا ومفقودا، مشيرا إلى أن بعض الجرحى بحالات خطرة.

وبدورها نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري قوله «إن عددا من العسكريين ارتقوا شهداء نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة فجر هذا اليوم».

وأشارت الوكالة أن طيران الاحتلال التركي استهدف عددا من المواقع جنوب غرب الدرباسية ومحيط المالكية وقرية تل حرمل شمال بلدة أبو راسين بالريف الشمالي، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وأضرار مادية كبيرة في المنازل.