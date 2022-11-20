الحوثي يهدد المضربين في المعتقلات بوضعهم تحت الأرض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل عدد من السجناء والمختطفين في سجون ميليشيات الحوثي الإضراب عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين، احتجاجا على المماطلة في الإفراج عنه وارتكاب انتهاكات بحقهم.

وقالت رابطة أمهات المختطفين إنها تلقت مناشدة من زوجة المختطف عادل البيضاني تفيد باستمرار إضرابه عن الطعام لأكثر من أسبوعين، مع عدد من المختطفين في سجن الأمن والمخابرات الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي بشملان في صنعاء، احتجاجا على المماطلة في الإفراج عنهم وارتكاب انتهاكات بحقهم.

وأوضحت الرابطة، في تغريدة على تويتر، أن زوجة البيضاني، ناشدت للإفراج عن زوجها الذي يمر بظروف صحية حرجة، مؤكدة أن ميليشيات الحوثي هددت المضربين عن الطعام، ومن بينهم كبار في السن، بنقلهم إلى طابق تحت الأرض في السجن في حال عدم فكهم للإضراب.

ويعاني المختطف من أمراض مزمنة، بسبب التعذيب الذي تعرض له في المعتقلات الحوثية، وسط مطالبات للمنظمات الدولية والحقوقية، بالضغط على ميليشيات الحوثي، من أجل الإفراج عنه.

واختطف طارق البيضاني، من منزله في حي الصافية بالعاصمة صنعاء في أبريل 2015، وتم نقله إلى عدة معتقلات، وتعرض لمختلف أنواع التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي.

وخلال الفترة الماضية، ظل البيضاني مخفي في معتقل الأمن السياسي بحدة جنوبي العاصمة، ليتم نقله لاحقا إلى مقر الأمن والمخابرات في شملان شمالي صنعاء.

ميدانيا تجددت المواجهات بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الإرهابية، في عدد من الجبهات المحيطة بمدينة تعز، وقال المركز الاعلامي لمحور تعز، «إن مواجهات متقطعة دارت بين الجيش وميليشيات الحوثي بالأسلحة المتوسطة في محيط جبل هان هان، والعنين والأحطوب بالجبهة الغربية ومعسكر التشريفات ووادي صالة في الجبهة الشرقية بالتزامن مع قصف للميليشيات الإرهابية على منطقة المطار القديم بقذائف الهاون».

وكانت قوات العمالقة التابعة للجيش اليمني أكدت إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لقوات الجيش في بيان، «إن الدفاعات الجوية أسقطت، طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في قطاع سقم في جبهة حيس جنوب محافظة الحديدة».

ووفق البيان «جرى التعامل مع الطائرة المسيرة التي كانت تحمل مقذوفا من نوع إم كي قبل وصولها إلى هدفها في المنطقة».

على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك «إن ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية قد تعدت كونها ممارسات تمرد داخلي أو تهديد محلي وباستهدافها الموانئ وخطوط الشحن الدولية تقدم الميليشيات تأكيدا جديدا أنها تمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين».

واستعرض في كلمته التي ألقاها أمس، أمام الجلسة الخامسة للنسخة الثامنة عشرة لمؤتمر الأمن الإقليمي «حوار المنامة» بالبحرين، الدور الإرهابي الذي تقوم به الميليشيات الحوثية في تقويضها أمن وسلامة الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر من خلال ممارساتها التخريبية في زرع الألغام البحرية، والقيام بأعمال القرصنة البحرية على السفن التجارية.

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