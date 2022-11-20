 ديوكوفيتش يبلغ نهائي البطولة الختامية للتنس

فاز نوفاك ديوكوفيتش على الأمريكي تيلور فريتز في قبل نهائي البطولة الختامية لموسم التنس للرجال، رغم أنه قضى يوما سيئا من وجهة نظره، ليصبح على بعد مباراة واحدة من معادلة رقم روجر فيدرر القياسي بحصد اللقب للمرة السادسة.

وتفوق ديوكوفيتش، الفائز باللقب خمس مرات، على فريتز 7-6 و7-6 وسيخوض النهائي أمام كاسبر رود أو أندريه روبليف غدا الأحد.

وقال اللاعب الصربي البالغ عمره 35 عاما بعد انتصاره بصعوبة في ساعة واحدة و54 دقيقة في تورينو “كنت مطالبا بالقتال للنجاة”.

وأضاف “لم أشعر أني في حالة جيدة أو أشعر براحة كبيرة. كنت أعرف أن خوض المباراة اليوم بعد الصراع أمام (دانييل) ميدفيديف.. سيجعلني أحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم والوصول إلى مستواي المطلوب أمام فريتز الذي يعد من أفضل منفذي ضربات الإرسال في اللعبة”.

وتابع “أنا سعيد باجتياز ذلك، حيث لا أعتقد أن هذا اليوم من أفضل أيامي في التنس، لكني نجحت في العبور”.

وإذا أحرز ديوكوفيتش اللقب، فإنه سينال أكبر جائزة في تاريخ التنس وتبلغ أربعة ملايين و740300 دولار لحصد اللقب دون خسارة.