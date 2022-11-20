انت الان تتابع خبر التعليم توافق على زيادة مقاعد القبول في الدراسات العليا والان مع التفاصيل





وأضافت "جاء في نص القرار بأن تكون الزيادة بواقع مقعدين للقناة العامة ومقعدين لقناة النفقة الخاصة ومقعدين لفئات الامتيازات لتشمل بذلك ألفين وثمانية وتسعين برنامجا تتوفر فيها الشروط المطلوبة لدراسة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه". بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، إنه "استنادا الى قرارها بدراسة إمكانات وصول الجامعات الى الطاقة القصوى لقبول الطلبة في الدراسات العليا يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي موافقة هيئة الرأي على قرار بزيادة مقاعد القبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2023/2022".وأضافت "جاء في نص القرار بأن تكون الزيادة بواقع مقعدين للقناة العامة ومقعدين لقناة النفقة الخاصة ومقعدين لفئات الامتيازات لتشمل بذلك ألفين وثمانية وتسعين برنامجا تتوفر فيها الشروط المطلوبة لدراسة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه".

وتابع بيان الوزارة "فيما تضمن القرار تأجيل دوام الطلبة المقبولين إلى العام الدراسي المقبل 2024/2023".