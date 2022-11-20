أوكرانيا تستبعد انتهاء الحرب بحلول الربيع

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وذكرت وكالة «الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم»، أمس أن يرماك قال في كلمة ألقاها خلال منتدى «هاليفاكس» للأمن الدولي، تعليقا على تصريح نائب وزير الدفاع فولوديمير هافريلوف، إن «القوات الأوكرانية قد تعود إلى شبه جزيرة القرم بنهاية ديسمبر، وتنتهي الحرب بأكملها مع روسيا بحلول الربيع».وأشار يرماك إلى أن أوكرانيا حققت هذا العام نجاحا في ساحة المعركة، وحررت خيرسون، وتقدمت في اتجاه خاركيف.
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