شكرا لقرائتكم خبر أوكرانيا تستبعد انتهاء الحرب بحلول الربيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، عن اعتقاده بأنه من غير المرجح أن تتمكن أوكرانيا من إنهاء الحرب التي بدأتها روسيا بحلول الربيع القادم.

وذكرت وكالة «الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم»، أمس أن يرماك قال في كلمة ألقاها خلال منتدى «هاليفاكس» للأمن الدولي، تعليقا على تصريح نائب وزير الدفاع فولوديمير هافريلوف، إن «القوات الأوكرانية قد تعود إلى شبه جزيرة القرم بنهاية ديسمبر، وتنتهي الحرب بأكملها مع روسيا بحلول الربيع».

وأشار يرماك إلى أن أوكرانيا حققت هذا العام نجاحا في ساحة المعركة، وحررت خيرسون، وتقدمت في اتجاه خاركيف.