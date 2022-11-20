لأول مرة منذ 8 سنوات.. قمة مصرية تركية بين الرئيس السيسي وأردوغان في قطر

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة إكسترا نيوز، بأن قمة مصرية تركية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، جرت بينهما، اليوم الأحد، على هامش حفل افتتاح كأس العالم 2022 بقطر.

وصافح الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في حفل افتتاح كأس العالم 2022 في دولة قطر اليوم الأحد.

وتعتبر هذه المقابلة هي الأولى التي تجمع الزعيمين منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة عام 2014، فيما يظهر في الصورة أمير قطر تميم بن حمد يجمعهما سويًا.

وشارك عدد من الزعماء والرؤساء العرب، في مقدمتهم الرئيس السيسي، في حفل افتتاح كأس العالم في قطر.

وكانت تركيا أعلنت في أكثر من مناسبة رغبتها في تحسين وتطبيع العلاقات مع مصر.