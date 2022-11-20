شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توصي باستكمال خدمات الطريق الرابط بين 6 أكتوبر والواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بشأن توقف الأعمال فى مشروع إنشاء الطريق الجديد الرابط بين 6 أكتوبر والواحات البحرية وعدم وجود علامات إرشادية وخدمات (شبكات محمول، بوابات أمنية) على الأجزاء المنتهية من الطريق.

واستعرض حسين طلب الإحاطة، مشيرا إلى معاناة أهالى الواحات البحرية من حالة الطريق القديم للواحات البحرية الذى أنشئ منذ عام ١٩٧٥، وأصبح خطر جدا نظرا لضيق الطريق وسوء حالته، ما يتسبب فى حوادث عديدة فى ظل كثافة الضباب ليلا فى تلك المنطقة وكذلك فى ظل الكثافة العالية على الطريق بسبب الذهاب والعودة اليومية لأهالى الواحات عليه.

وأضاف حسين، يمكننا معرفة حجم المشكلة من خلال عدد المصابين المحولين لمستشفيات أكتوبر والشيخ زايد، نتيجة حوادث ذلك الطريق.

وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أيضا الطريق الجديد الذى تم البدء فى إنشائه منذ عام ٢٠١٧ بطول ٣٦٠ كم وتوقف العمل فيه بعد عام فقط، دون استكماله، تسبب فى زيادة الحوادث، حيث يستخدمه المواطنين، قبل أن يتم الانتهاء منه بالكامل وتركيب الإشارات وتوصيل الخدمات عليه.

وأضاف عضو مجلس النواب، ما أريده من الحكومة، أولا توضيح أسباب التوقف عن تنفيذ الطريق رغم أنه طريق هام وتم البدء فيه منذ عام ٢٠١٧ بتوجيهات من الرئيس السيسى، كما أطالب بسرعة الانتهاء من الطريق وافتتاحه رسميا أمام المواطنين، بعد اكتمال كافة الخدمات عليه مثل شبكات المحمول والعلامات الإرشادية، والبوابات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد موعد وجدول زمنى لرفع كفاءة الطريق القديم.

ومن جانبه أيده النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل، قائلا، أن مهما كانت تكلفة تطوير الطرق والمحاور الا انها تكلفة رخيصة مقابل الحفاظ على حياة المواطنين

وعقب المهندس مجدى عبد السلام ممثل هيئة الطرق والكبارى، أن طريق الواحات الجديد، تم تخصيص له ٣ مليار جنيه، وتم الانتهاء منه بطول ٢٨٠ كم تبدأ من مدينة الواحات حتى الطريق الإقليمى وبعرض ثلاث حارات، وأنه مدرج للافتتاح فى أسبوع افتتاحات الصعيد المقرر فى ٢٠ ديسمبر المقبل.

وأضاف عبد السلام، الطريق القديم حوادثه مميتة بالفعل، وسيتم رفع كفاءته بعد تسليم الطريق الجديد.

بدوره عقب على حديثه، النائب هشام حسين، متسائلا، عن سبب التأخير فى الانتهاء من الطريق وتسليمه، لمدة خمس سنوات، كما تساءل عن مصير الجزء المتبقى من الطريق بداية من الطريق الإقليمى حتى طريق الفيوم بأكتوبر، والذى يبلغ طوله نحو ٧٠ كم.

وعقب ممثل هيئة الطرق والكبارى، بأن ذلك الجزء يتبع جهاز أكتوبر وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال صبرى شاكر، رئيس مدينة الواحات، أن ذلك الطريق هام جدا ويخدم ١٥٠ ألف سايح سنويا بالإضافة إلى منجم الحديد والصلب وباقى الاستثمارات، وأيد مطالبات النائب هشام حسين، قائلا، مشكلتنا فى الجزء المتبقى. وأوضح أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة ٥٠ كم من الطريق القديم، ليصبح حارتين.

وطالب النائب هشام حسين، بزيادة عدد حارات الطريق القديم، ليصبح ثلاث حارات، وهو ما وعد به ممثل هيئة الطرق والكبارى.

وأوصت لجنة النقل برئاسة النائب علاء عابد، باستكمال اللافتات الإرشادية وخدمات الطريق، وكذلك استكمال الجزء المتبقى من الطريق، والتنسيق مع النائب هشام حسين لمعاينة الطريق قبل افتتاحه فى 20 ديسمبر المقبل.