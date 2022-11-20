شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم فعاليات ومبادرات خدمية فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية، من محافظة قنا، حيث نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، في محافظة قنا، أول ملتقي علمى للحزب علي مستوي المحافظة، تحت "الدكتور أحمد إبراهيم ورحلته البحثية من الوقود الحيوي إلي الحد من تغير المناخ"، والمقامة بقاعة قصر ثقافة قنا، بحضور ومشاركة العالم والباحث الدكتور أحمد إبراهيم عثمان، مدرس الهندسة الكيميائية بجامعة الملكة فكتوريا بإنجلترا، والمصنف ضمن 2% من علماء العالم الأكثر تميزاً، وعلي هامش الملتقي العلمي، أقيم معرض "حزب مستقبل وطن للسلع صديقة للبيئة" والذي يضم بين جانبته كافة السلع صديقة البيئة وتم من خلاله إطلاق مبادرة "قنا صديقة للبيئة" تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وفي لفتة طيبة كرمت أمانة الحزب، والدة العالم الجليل أحمد إبراهيم كأم مثالية عبرت بأبنائها إلي بر الأمان رغم كل مصاعب الحياة وذلك أقل تقدير لها ونحن نفخر بها وبكل أم مصرية.

وفي محافظة الإسكندرية،

قام وفداً من أمانة الحزب بالمحافظة، بزيارة لمستشفى فوزي معاذ للأطفال بسموحة، لتقديم أجهزة مقدمة من الحزب، لدعم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي المحافظة، وشملت تقديم عدد من الثلاجات داخل المستشفى، لدعمها وتلبية احتياجات المرضى.

كما نظمت أمانة قسم عامرية أول ندوة وحوار بعنوان «نظام التعليم الجديد بين الواقع والمأمول والرؤية المستقبلية لتطويره»، وتم تقديم مجموعة من الاقتراحات لتطوير العملية التعليمية، ومناقشة الأساليب التعليمية المختلفة.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "السياسة الخضراء في مصر ومواجهة آثار التغير المناخي"، والمقامة بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية "الشيخ مفتاح".

كما نظمت أمانة مركز باريس، دورة تدريبية لكوادر الحزب، وتضمنت التدريب على عدة محاور وهي بناء فريق العمل وإدارة الحملات الانتخابية وذلك بقاعة الاجتماعات بأمانة الحزب بمدينة باريس بإجمالي 75 متدربا.

كما استكملت أمانة مركز الداخلة، تنفيذ مبادرة مجتمعية تحت عنوان "فيها حاجة حلوة"، لتقديم الدعم لطلاب المدارس بالمرحلة الإبتدائية من خلال تنظيم مجموعات تقوية مجانية لتخفيف العب عن كاهل الأسر ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية التي تشكل عبئا كبيرًا على الأسر المصرية وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وفي محافظة المنوفية،

نظمت أمانة مدينة أشمون، قافلة طبية مجانية، شاملة عدداً من التخصصات، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والإستشارين، في الوحدة الحزبية ساقية أبو شعرة، وشملت تخصصات في الباطنة والصدر والحساسية والباطنة والسكر والكلي، ونساء وتوليد والكشف بأشعة السونار، والعظام، وأطفال وحديثي الولادة، ومعمل تحاليل طبية شامل بخصم 50% وتحليل سكر مجانا، وقدمت الكشف الطبي علي عدد 646 حالة في جميع التخصصات.

كما نظمت أمانة مركز قويسنا، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية كفر الشيخ إبراهيم، بمشاركة نخبة من الأطباء والإستشارين، ووقعت الكشف الطبي على جميع الحالات وعددهم 243 حالة، وشملت تخصصات "باطنة، وقلب، وعظام، وجلدية، وأطفال، ورمد، وأنف وأذن وحنجرة، وشهدت القافلة الطبية إقبالاً كبيراً من المواطنين.

وفي محافظة المنيا،

نظمت أمانة مركز بني مزار، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في قرية نزلة عمرو، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة، وصرف الأدوية اللازمة للحالات المحتاجة، وتمكنت من الكشف علي 350 حالة، وتحويل 7 حالات لإجراء عمليات على نفقة الدولة، ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين.

وفي محافظة كفر الشيخ،

نظمت أمانة العمل الجماهيري بمركز البرلس، ندوة توعوية تحت عنوان "صحتك تهمنا"، بهدف لتوعية المواطنين وابناءنا الطلاب للحفاظ على صحتهم باتباع الانظمه الغذائية السليمة، والإبتعاد عن الأشياء التي تضر الإنسان مثل التدخين وخلافه وضروره ممارسة الرياضة بشتى أشكالها، وأقيمت الندوة في أحدي مدراس مركز بلطيم.

وفي محافظة الجيزة،

أطلقت أمانة مركز أوسيم، قافلة طبية مجانية، ضمن مبادرة "صحتك تهمنا"، في قرية برطس، وسط إقبال كبير من الأهالي، وفي غضون ذلك نظمت أمانة الحزب بالمركز ندوة تثقيفية حول الصحة العامة للمرأة وخلال الندوة بعثت سيدات مركز اوسيم رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد ميلاده.

كما نظمت أمانة قسم الهرم، احتفالية خاصة بأعياد الطفولة شهدت تقديم عددًا من العروض الاستعراضية تمثلت في عرض التنورة والعرض النوبي والعرض الشعبي والفلاحي، وقطار عرض العرائس وسط الأطفال، وفي العمرانية تم تنظيم يوم ترفيهي برعاية أمانة الحزب للأطفال الأيتام وذوى الهمم وقدمت لهم الهدايا والألعاب والمسابقات لرسم الفرحة والبسمة على وجوههم.

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانة مركز زفتي، ندوة تثقيفية عن التغييرات المناخية، في مركز شباب زفتي، وتناولت الندوة، التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس حيث أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيسي لتغير المناخ ويرجع ذلك إلى حرق الوقود الاحفوري مثل النفط والغاز والفحم وقامت مصر بتنفيذ ست ثوابت لمواجهة المتغيرات المناخية.

كما دشنت أمانة قسم ثان المحلة، حملة مكبرة لنظافة وتجميل ودهان نطاق منطقة الجمهورية، بالتعاون مع حي ثان المحلة، حيث قامت الحملة المكبرة بجمع مخلفات القمامة بنطاق منطقة الجمهورية خاصة من أمام المدارس والطرق العامة، بالاضافة الى تجميل ودهان الأرصفة والبلدورات.

وفي محافظة الفيوم،

نظمت أمانة بندر ثاني الفيوم، قافلة الخير الإنسانية، لصالح مرضى مستشفى الأطفال الجامعى بحي مصطفى حسن، تم خلالها توزيع عدد كبير من الوجبات على المرضى، كما شملت زيارة المرضى والشد من أزرهم، ورفع الروح المعنوية لهم، وتقديم وجبات غذائية وفاكهة، وكذلك الدعاء لهم بالشفاء، حيث وزعت الأمانة أكثر من 200 وجبة غذائية وفاكهة علي المرضي داخل المستشفى.

وفي محافظة القاهرة،

نظمت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، ندوة حول المشروعات والمقامة بمقر أمانة قسم الشروق، وخلال اللقاء تم مناقشه دور أمانة المشروعات وطريقة عملها من خلال تشجيع الشباب على العمل، وتطرق الحديث عن دور الجهاز من خلال دورة "ابدأ مشروعك، ودورة دراسات الجدوى ودورة التسويق الالكتروني"، كذلك كيفية الحصول علي التمويل اللازم لبدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي محافظة بني سويف،

نظمت أمانة مركز الفشن، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية عزبة فهمي التابعة لمجلس قروي الفنت، وضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية:" أطفال، نساء، رمد، باطني، جراحة، مسالك بولية، وغيرها من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى توفير معمل تحاليل، بهدف وصول الخدمة الطبية إلى العزب والنجوع.

كما نظمت أمانة شئون الزراعة والري بمركز ناصر، ندوة ارشادية عن توعية المزارعين للنهوض بمحصول القمح، وتناولت توعية المزارعين للنهوض بمحصول القمح، وكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل والتعريف بطرق حماية المحصول من الآفات الضارة ومكافحتها وكذلك كيفيه الإعتدال فى الرى، كما تم استعراض أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح.

كما نظمت أمانات المشروعات الصغيرة، والشئون الاقتصادية، والمرأة بمركز الفشن، ندوة عن مبادرة "طموح" للتمكين الاقتصادي للمرأة وشباب الخريجين، والتي تستهدف تسليط الضوء على أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لربات البيوت والشباب إلى جانب كيفية البدء في تنفيذ مشروع تستطيع الأسرة من خلاله تحقيق عائد مادى يرفع من مستوى معيشة أفرادها.

وفي محافظة الشرقية،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، عدد من القوافل الطبية المجانية الشاملة، لتقديم الخدمات الطبية لأهالينا بمراكز ومدن "مشتول السوق والزقازيق والقنايات وههيا"، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وشملت التخصصات منها "الباطنة والجراحة العامة والقلب والعظام والأطفال والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأنف والأذن والمسالك البولية والرمد والأورام والجهاز الهضمي والكبد بالإضافة إلى أجراء الأشعات والتحاليل الكاملة، تحت إشرف طبي من إستشاريين وإخصائيين وهيئات تمريض، حيث قدمت الكشف الطبي في مركز ومدينة مشتول السوق، علي 1462 مريض مجانا وصرف العلاج اللازم، وأما في مدينة الزقازيق وقعت الكشف الطبي علي 682 حالة مع صرف العلاج المطلوب، وأما في مدينة القنايات، وقعت الكشف الطبي علي أكثر من 500 مريض في اليوم الأول للقافلة وسط إقبال من جانب المواطنين، وأما في مركز ومدينة ههيا، قدمت الكشف الطبي علي أكثر من 3000 شخص من المترددين علي القافلة.

وفي محافظة البحر الأحمر،

واصلت أمانة مدينة سفاجا، قافلة طبية مجانية، للكشف علي أمراض العيون، بمشاركة نخبة من كبار الأطباء المتخصصين والإستشارين، وتوقيع الكشف علي عدد كبير من الأهالي، بالتعاون مع جمعية عمرو بن الخطاب لتنمية المجتمع.

وفي محافظة شمال سيناء،

إختتمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، المرحلة الثالثة من الدورة التدريبية المتخصصة لإعداد الكوادر القيادية، مع أمانتا قسم بير العبد، وقسم رمانه، وتناقش الدورة التدريبية، من نحن "حزب مستقبل وطن" وخريطة الاحزاب السياسية والسلوك والإلتزام الحزب، ومهارات الإتصال والعرض، والقيادة الفعالة وفن التعامل مع الآخرين، وإدارة الازمات، وإدارة الحملات الانتخابية، والتسويق الحزبي، وتهدف من الدورة تأهيل وإعداد كوادر حزبية قادرة علي القيادة الفعالة لبناء جيل قادر علي التحدي نحو تنمية المجتمع السيناوي، وتم تسليم شهادات إجتياز الدورة التدريبية المتخصصة لإعداد الكوادر الحزبية في مجال "إدارة الوقت" "وفن إدارة الأزمات والتفاوض".

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.