ولي العهد يوجه بتقديم الدعم والتسهيلات لقطر لمساندتها في استضافة كأس العالم

ولي العهد يصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد، تلبية لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة... الدوحة : واس الدوحة : واس 26 ربيع الثاني 1444 هـ 26 ربيع الثاني 1444 هـ

كوريا الشمالية تتباهى بصاروخ جديد عابر للقارات تفاخر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بأن صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات تم اختباره مؤخرًا هو سلاح آخر «موثوق به وذو قدرة... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 25 ربيع الثاني 1444 هـ 25 ربيع الثاني 1444 هـ

إيران تستمر بالقتل لردع المتظاهرين فيما تواجهه السلطة في إيران أكبر تحدٍّ منذ الثورة الإسلامية في العام 1979، يتمثّل في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ شهرين، إثر... أبها: دوت الخليج، الوكالات أبها: دوت الخليج، الوكالات 25 ربيع الثاني 1444 هـ 25 ربيع الثاني 1444 هـ

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