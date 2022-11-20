- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
ولي العهد يصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم
وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد، تلبية لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة...
كوريا الشمالية تتباهى بصاروخ جديد عابر للقارات
تفاخر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بأن صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات تم اختباره مؤخرًا هو سلاح آخر «موثوق به وذو قدرة...
إيران تستمر بالقتل لردع المتظاهرين
فيما تواجهه السلطة في إيران أكبر تحدٍّ منذ الثورة الإسلامية في العام 1979، يتمثّل في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ شهرين، إثر...
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يوجه بتقديم الدعم والتسهيلات لقطر لمساندتها في استضافة كأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.