شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية غادة على: قانون تعويضات عقود المقاولات رسالة طمأنة للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وقالت "علي" خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، إن الأزمات الاقتصادية لم تكون قاصرة على مصر بل هي أزمات عالمية وجاء هذا القانون بمثابة رسالة طمأنة للمواطن والمستثمر".

وأشارت "علي" إلي أن مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 يدعم 3 قطاعات أو فئات الأول المواطن المصري، والثاني المستثمر والثالث الحكومة".

وأضافت:" قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 يدعم المواطن الذي يعمل فى مجال المقاولات وهؤلاء أعدهم كثر، كما أنه يدعم المستثمر ويؤكد له أن الدولة تقف فى ظهره من أجل دعمه، كما أن هذا القانون يدعم الحكومة لأنه يضمن استمرار المشروعات القومية ويضمن استدامتها".

وأكدت أن قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 يصنع بيئة للاستثمار ومناخ عام لطمآنة المستثمرين".