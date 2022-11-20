شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "طاقة النواب": سرقات الكهرباء تؤدى إلى ضعف الشبكة وتكرار انقطاع التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن سرقات الكهرباء تؤدي إلى زيادة الأحمال علي الشبكة مما يسبب ضعف الشبكة الكهربائية وتكرار انقطاع التيار، مؤكدا أهمية دور شرطة الكهرباء لمنع هذا الفاقد الذي يؤثر على جودة الكهرباء.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن معاناة سكان مناطق (المرج الشرقية – بركة الحاج – الفالحة – المرج الغربية – عزب مؤسسة الزكاة) بحي المرج بمحافظة القاهرة من ضعف الشبكة الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي، وذلك بحضور ممثلي وزارة الكهرباء وكهرباء القاهرة وممثلي محافظة القاهرة.

يأتي ذلك بعدما استعرض النائب أحمد علي تفاصيل طلب الإحاطة، لافتاً إلي أن هناك منطقة صناعية غير مخططة وهناجر مبنية لشركات لا توجد بها عدادات وفاقد سرقات وكلها خارج الكتلة السكنية وكلها صناعات بير سلم في القطاع غير الرسمي.

من جانبها أبدت شركة شمال القاهرة للكهرباء من خلال ممثلها بالاجتماع استعدادها لتوفير تكلفة المكان، وتم التوافق على قطعة الأرض بمنطقة زينب الوكيل، كما أبدت المحافظة أيضا مخاطبة الجهة مالكة الأرض لتوفير السعر الدفتري وبالفعل المحافظة قادرة على دفع الثمن.