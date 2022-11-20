شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن أزمة محطة صرف إدكو بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة الخاصة بشأن مشكلات الصرف الصحي ومشكلات بعض المحطات.

واستعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن إلقاء مياه الصرف في ترعة "المصرف الخيري" بمصرف إدكو بالبحيرة، بدون معالجة بما يؤثر على الأراضي الزراعية، خاصة وأن المصرف يتم الري منه لصالح 5 آلاف فدان.

وأوضح زين الدين، أن خط السيب يلقي بمياه الصرف الصحي بدون معالجة الأمر الذي يتسبب في زيادة الرواسب التي تؤدي سدة تعرقل عمليات الري.

وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة إزالة الرواسب بشكل دوري من أمام فتحة الري المجاورة لخط السيب أو تحويل مسار خط السيب إلى ما بعد فتحة الري، من خلال مد ماسورة الصرف بالسيب.

وفي هذا الصدد، أعلن المهندس محمد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة، أن المحطة بدأت العمل بالفعل وفقا للمواصفات التي تمت بالتنسيق مع كافة الجهات وبينها مواصفات وزارة الصحة.

وأكد أنه لا يمانع من تنفيذ طلب النائب بمد ماسورة لتلافي إلقاء مياه الصرف بدون معالجة واختلاطها بمياه الري، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه أكد أحمد إدريس، مدير عام ري البحيرة، أن المحطة بدأت العمل، إلا أنها لم تقنن وضعها حتى الآن، كحال معظم محطات الصرف الصحي.

وأشار إلى أنه لتلافي أزمة الرواسب من السيب النهائي إلى المصرف خصوصا وأن فتحة الري قديمة، قائلا: تم مخاطبة الجهات التنفيذية لعمل تكرير دوري للوصول لمنسوب المصرف حتى تتم عمليات الري بسهولة، معلنا الموافقة على التعديل بمد الماسورة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.