شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل "المالية": 1.4 تريليون جنيه إجمالى الإيرادات بحساب ختامى موازنة 22/21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور كامل كمال، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، موضحا أنه بلغت إجمالي الإيرادات تريليون و356 مليار جنيه ربط أصلي، وتريليون و445 مليار ربط معدل، وبلغت الإيرادات الضريبية 983 مليار جنيه، و380 مليار الإيرادات الأخري ربط أصلي، و457 ربط معدل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، اليوم، لاستعراض ومناقشة الصورة الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022، واستعراض العلاقة بين حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ونتائج الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية.

وأضاف ممثل وزارة المالية أن المنح بلغ المحصل منها 4 مليارات جنيه، نسبة تنفيذ 74%، و351.7 مليار جنيه إيرادات أخرى، وبلغ إجمالي المصروفات تريليون 831 مليون جنيه، منها 358.7 مليار لباب الأجور، و99.6 مليار لشراء السلع والخدمات، وبلغت 584.7 مليار الفوائد.

وتابع: بلغ العجز الكلي مبلغ 484.4 مليار جنيه العجز الكلي، ومبلغ 524.9 مليار جنيه لسداد القروض، و 100.4 مليار جنيه فائض أولي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.