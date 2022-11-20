انت الان تتابع خبر هزة أرضية تضرب الجزائر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة النهار الجزائرية عن المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، "تحديده مركز الهزة على بعد 22 كيلومترا شمال منطقة رأس جنات".

وأضافت انه "لم يتم البلاغ حتى الآن عن خسائر مادية أو بشرية، بينما كانت ولاية بومرداس شهدت زلزالا مدمرا في 21 ايار 2003، بشدة 6.8 درجة على سلم ريختر، تسبب في مقتل وإصابة نحو 13 ألف شخص وتضرر وانهيار أكثر من ألف مبنى".

