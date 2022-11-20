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هزة أرضية تضرب الجزائر

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة النهار الجزائرية عن المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، "تحديده مركز الهزة على بعد 22 كيلومترا شمال منطقة رأس جنات".

وأضافت انه "لم يتم البلاغ حتى الآن عن خسائر مادية أو بشرية، بينما كانت ولاية بومرداس شهدت زلزالا مدمرا في 21 ايار 2003، بشدة 6.8 درجة على سلم ريختر، تسبب في مقتل وإصابة نحو 13 ألف شخص وتضرر وانهيار أكثر من ألف مبنى".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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