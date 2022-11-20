ماكرون يتعرض للصفع مجددًا.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصفعة على وجهه من سيدة، في ثاني هجوم من نوعه يتعرض له بعد صفعة مماثلة في العام الماضي.

وأظهر الفيديو ماكرون وهو يسير في طريقه للحديث مع إحدى السيدات في الشارع، والتي عاجلته بصفعة على وجهه.

وعلّق بعض النشطاء على الفيديو بالقول إن السيدة أعربت عن اعتراضها على سياسات بهذه الطريقة.

ولم يُعرف بعد تاريخ الفيديو بالتحديد، خاصة وأن الرئيس الفرنسي والمحيطون به وكذلك بعض الجماهير يظهرون وهم يرتدون أقنعة على وجوههم؛ ما يرجح أنه قديم نسبياً.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها ماكرون للصفع من أحد المواطنين، بعدما أقدم أحد الشباب في يونيو من العام الماضي 2021 على توجيه صفعة للرئيس خلال جولة في منطقة جنوبي البلاد.

وأظهر مقطع فيديو حينها الصفعة التي فوجئ بها الرئيس ماكرون، بينما تدخل حرسه سريعًا للإمساك بالشخص المعتدي على الرئيس.