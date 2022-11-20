شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب": التنظيم العالمى لمؤتمر المناخ يؤكد قدرة مصر على صناعة المعجزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجميع أجهزة الدولة علي التنظيم المميز لمؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ .

وأكد النائب علاء عابد في كلمته خلال اجتماع لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من النواب، أن مؤتمر المناخ الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، برعاية الأمم المتحدة، يعد أهم مؤتمر في العشر سنوات الأخيرة، حيث ضم عدد كبير من رؤساء وملوك العالم وصل لأكثر من 100 رئيس وملك، وعدد كبير من السفراء، ورؤساء الحكومات، مؤكدا أن هذا المؤتمر يؤكد أن مصر تسطيع صنع المعجزات .

وأضاف النائب علاء عابد، أن مصر هي الأرض التي تحتضن الجميع، مؤكدا أن 11/11 كان عرسا حقيقيا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحملت الزيارة نتائج إيجابية، والزيارة أتت ثمارها في جميع المجالات.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على مصلحة الشعب المصري، موضحا أن مصر تأثرت بما تأثر به العالم، ونحن لسنا في عزله عن العالم، وآي حدث بيحدث في العالم تتأثر به مصر، مشيدا بمبادرة الرئيس السيسي بوقف الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الرئيس طالب بوقف الحرب وأن يعم السلام العالم.