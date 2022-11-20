شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف لـ"النواب": ترجمنا 20 جزءا من القرآن الكريم باللغة العبرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة قد انتهت من ترجمة 20 جزء من القرآن الكريم باللغة العبرية .

وأضاف "جمعة" خلال كلمته باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لاستعراض دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي علي المستوي الدولي: الهدف من الترجمة باللغة العبرية أن هناك من المستشرقين اليهود ترجموا القرآن وهناك أخطاء كبيرة تصل للانحراف بالمعني فكان لابد من الترجمة بالعبرية".

وأشار إلى أن خطبة الجمعة الآن تكون فى كثير من الأحيان بث مباشر أو مسجلة وتذاع فى عدد كبير من الدول، كما توجد الآن مسابقة للقرآن الكريم فى موسكو، وقال: "وبدأنا فى أكاديمية للأوقاف بعدد من الندوات لاخوتنا فى السودان، وعدد من الدول الأفريقية وغير الأفريقية"، كما كشف عن تنظيم دورة لكبار الائمة بدولة الجزائر الأسبوع القادم، وهى دورة لمدة أسبوعين .

وقال إن الوزارة أصدرت عدد كبير من الإصدارات وصلت لـ 300 إصدار، منهم 40 كتاب مطبوع فى الهيئة العام للكتاب.

وتابع :" لقد أكدنا للمسؤولين فى الأمم المتحدة أن الدولة المصرية قامت بترميم المعبد اليهودي على نفقتها، رغم أنه لا يستخدم، ولكن احتراما لعقائد الآخرين، وترميم الكنيسة المعلقة أيضا، وهذا يعطى صورة للتسامح فى مصر .

وقال إن حماية دور العبادة، ليست فقط للديانات السماوية ولكن أيضا لباقى العقائد، وأن احترام العقائد هنا، يجعل الآخرين فى بلادهم يحترمون عقائدك.

وقال إن لا اكراه فى الدين ولا على المعتقد، ولكن فى التيارات المتشددة، يضعون أنفسهم حكام ومحاسب، ولا أحد يقدر أن يحدد من يدخل الجنة أو النار، لأن هذا أمر يخص الله وحده.