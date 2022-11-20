انت الان تتابع خبر للمرة الثانية.. ماكرون يتعرض لصفعة على وجهه (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بدا فيه ماكرون في طريقه للحديث مع إحدى السيدات في الشارع، والتي عاجلته بصفعة على وجهه، قال معلقون إنها اعتراضا منها على سياساته.

الفيديو الذي لقي رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لم يعرف تاريخه بالتحديد، ويظهر فيه الرئيس الفرنسي والمحيطون به وكذلك بعض الجماهير وهم يرتدون أقنعة على وجوههم؛ ما يرجح أنه قديم نسبيا.