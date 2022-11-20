شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوضح لـ"خارجية النواب" خطة نشر الفكر الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ظهر اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لاستعراض دور الوزارة في نشر الفكر الوسطي على المستوى الدولي.

بداية الاجتماع رحب النائب كريم درويش رئيس اللجنة بالوزير والوفد المرافق له، مشيرا إلي أنه انتابته حاله من السعادة بعدما سمع خطبة الجمعة باللغة الإنجليزية في أحد المساجد بمدينة شرم الشيخ خلال مؤتمر قمة المناخ كوب 27.

وأشار إلي أن هناك تغير ملحوظ فى خطبة الجمعة وهذا التغير للأفضل، وأن الخطبة أصبحت تتضمن قيم الأديان السماوية.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن وزارة الأوقاف لديها مراكز ثقافية بجنوب سيناء الأول بشرم الشيخ والثاني بالغردقة، مضيفا: "لدينا ائمة يجيدون اللغة الإنجليزية والفرنسية وخاصة فى المدن التى تستقبل السياح".

وأضاف: "خلال مؤتمر قمة المناخ دفعنا بـ6 أئمة يتحدثون الإنجليزيه والفرنسية"، مضيفا: "سنويا يطالبون منا في اليونان أن يكون الخطيب الرسمى من مصر".

وأشار إلي أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بالاهتمام باللغات وإجراء مسابقة للائمة الخريجين من الدراسات الإسلامية باللغات المختلفة.

وأوضح أن الوزراة لديها وفود لجميع دول العالم وهؤلاء الموفودين يقومون ببناء جسور قوية جدا للخارج"، مضيفا:" لدينا 50 من الأئمة من الدراسات الإسلامية يتحدثون اللغة الإنجليزية وعدد آخر في اللغات الأخري".

وتابع :"لدينا 13 موفدا لألمانيا و20 في أمريكا وموفدين في بريطانيا وفى مختلف دول العالم، كما لدينا جامعة تابعة للوزارة بكازخستان".