شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: قرارات قمة المناخ تاريخية.. والإشادة العالمية تؤكد نجاح مصر فى دعم الدول المتضررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، القرارات التي حملتها الجلسة الختامية لقمة المناخ.

وقال المهندس حازم الجندي، إن الدولة المصرية حققت إنجازا تاريخيا غير مسبوقا في قمم المناخ من قبل، وحجم الإشادات التي تلقتها بحسن التنظيم والقضايا الجادة التي عرضتها خلال جلسات القمة على مدار أسبوعين تؤكد أن تلك القمة سيكون لها تداعيات إيجابية على المدى القريب تجاه قضية من أهم القضايا التي أرادت الدولة المصرية وضعها أولوية على أجندة المجتمع الدولي وهي التغير المناخي.

وأكد الجندي، أن إعلان وزير الخارجية، السفير سامح شكري، بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ ودعم الدول النامية، خطوة هامة وتاريخية تؤكد الريادة المصرية ورؤيتها المشهودة تجاه حمل هموم دول العالم الثالث وإجبار الدول الكبرى على تحمل النفقات وتنفيذ تعهداتها تجاه الدول النامية، من أجل مواجهة قضية خطيرة بات تأثيرها يهدد حياة البشرية.

ولفت أن تحقيق إقرار صندوق الخسائر والأضرار يأتي تلبية لمطالب الدول الأفريقية بعد مرور 27 عاما من التناول، يؤكد نجاح القمة ونجاح مصر الذي دعمت هذا المطلب وتحقق بالفعل.

ولفت عضو مجلس الشيوخ أن قمة المناخ هذا العام تغيرت كثيرا وتم تكريس أهمية التنفيذ كأولوية على مائدة القمة، مشيرا إلى أن قضية التغيرات المناخية باتت تمثل خطر كبير ولا بد من سرعة إيجاد حلول لها من أجل الحفاظ على الحياة وتجنب خطورة الكوارث الطبيعية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حققت مكاسب على المستوى الاقتصادي والبيئي والسياسي، والسياحي، وسيتم جني ثمار هذه القمة في القريب العاجل، مطالبا بضرورة أخذ توصيات هذه القمة على محمل الجدية والسرعة في التنفيذ من أجل تفادي أي تداعيات سلبية لظاهرة التغير المناخي.