شكرا لقرائتكم خبر مستشفى "كينجز كوليدج لندن" ... "جلب أفضل الرعاية الصحية البريطانية إلى جدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق مستشفى كينغز كوليدج لندن في أولى مؤتمراتها العلمية في جدة، حيث اقامت مؤتمر التعليم الطبي المستمر، بعنوان "جلب أفضل الرعاية الصحية البريطانية إلى جدة" والذي أقيم في فندق هيلتون جدة يوم السبت الموافق ١٩ نوفمبر. ضم المؤتمر اساتذة ومحاضرين من لندن، كما حضره نخبة من أفضل الإستشاريين من جميع أنحاء المملكة. حقق المؤتمر نجاح ساحق بحضور أكثر من ١٤٠٠ طبيب.

يتوقع إفتتاح مستشفى كينغز كوليدج لندن في جدة، في الفصل الرابع من ٢٠٢٣ بعدد ١٥٠ سرير في المرحلة الأولى وتصل إلى ٢٥٠ سرير في المرحلة الثانية. تعتبر المستشفى امتداد فريد لا مثيل له، لنموذج الرعاية الصحية المتبع في مستشفى كينجز كوليدج بلندن بالمملكة المتحدة، كما تجمع المستشفى ما بين أحدث وسائل الراحة، جنبًا إلى جنب، مع معايير الخدمة ذات المستوى العالمي.

ستضم مستشفى كينغز كوليدج لندن، أربعة مراكز تميز في كلٍ من صحة المرأة، الأمراض المزمنة، جراحة السمنة، جراحة العظام، وأمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى أكثر من ٤٠ تخصصاً طبياً وجراحياً. يشمل ذلك مركز إعادة التأهيل، طب الطوارئ، صحة الرجال، الرعاية الحرجة، علم الأمراض والطب المخبري، مركز الخلايا الجذعية،طب الأورام، العلوم العصبية، الجهاز التنفسي، الغسيل الكلوى ومركز التلقيح الصناعي.