شكرا لقرائتكم خبر مستشفى "كينجز كوليدج لندن" ... "جلب أفضل الرعاية الصحية البريطانية إلى جدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يتوقع إفتتاح مستشفى كينغز كوليدج لندن في جدة، في الفصل الرابع من ٢٠٢٣ بعدد ١٥٠ سرير في المرحلة الأولى وتصل إلى ٢٥٠ سرير في المرحلة الثانية. تعتبر المستشفى امتداد فريد لا مثيل له، لنموذج الرعاية الصحية المتبع في مستشفى كينجز كوليدج بلندن بالمملكة المتحدة، كما تجمع المستشفى ما بين أحدث وسائل الراحة، جنبًا إلى جنب، مع معايير الخدمة ذات المستوى العالمي.ستضم مستشفى كينغز كوليدج لندن، أربعة مراكز تميز في كلٍ من صحة المرأة، الأمراض المزمنة، جراحة السمنة، جراحة العظام، وأمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى أكثر من ٤٠ تخصصاً طبياً وجراحياً. يشمل ذلك مركز إعادة التأهيل، طب الطوارئ، صحة الرجال، الرعاية الحرجة، علم الأمراض والطب المخبري، مركز الخلايا الجذعية،طب الأورام، العلوم العصبية، الجهاز التنفسي، الغسيل الكلوى ومركز التلقيح الصناعي.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى "كينجز كوليدج لندن" ...
"جلب أفضل الرعاية الصحية البريطانية إلى جدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.