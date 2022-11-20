شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يشيد بدور أجهزة الأمن المصرية فى تأمين قمة المناخ.. ويوجه رسالة شكر للنائب عمرو درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام التحالف، بدور أجهزة الأمن المصرية وخاصة جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطنى ورجال الشرطة بالنجاح الكبير في تأمين قمة المناخ على أرض شرم الشيخ والتي شارك فيها 30 ألف ضيف وفي مقدمتهم قادة العالم.

وأكد تحالف الأحزاب المصرية أن نجاح أجهزة الأمن المصرية في تأمين المؤتمر محل فخر واعتزاز الشعب المصري، خاصة أن كل من شارك في هذا المؤتمر أشاد بعملية تأمين المؤتمر وتوفير الأمن لكل المشاركين في المؤتمر.

وأشار رؤساء الأحزاب المصرية الأعضاء بالتحالف إلى أن الأمن المصري ممثل في جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطنى ورجال الشرطة حصلوا على شهادات دولية من جميع الوفود على ماقدموه من عمل قوى ونموذج يحتذى به فى تأمين المؤتمر وساهم فى نجاحه.

ووجه تحالف الأحزاب المصري رسالة شكر وتقدير للنائب البرلماني عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقفه الوطني القوى خلال مؤتمر صحفي لشقيقة المتهم الجنائي علاء عبد الفتاح .

وأعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن النائب عمرو درويش تصدى لأعداء مصر ولمن يستقوي بالخارج على بلده فله منا جميعا كل تحية وتقدير.