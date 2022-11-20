شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بمجلس الشيوخ: اتفاقات قمة المناخ حملت مكاسب عديدة وهامة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مصر استطاعت من خلال أعمال قمة المناخ cop2، التحول لمسار تنفيذ التعهدات، ووضع الدول الصناعية الكبرى أمام مسؤولياتها في تلبية تعهداتها للدول النامية وهو ما يعكس قوة الدولة واستعادة تأثيرها على مستوى الإقليمي والدولي، وسط التنظيم الرائع الذي حظي بإشادة مختلف المشاركين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مؤتمر المناخ حقق مكاسب لمصر على مختلف الأصعدة والأخص السياسية والاقتصادية، بترسيخ واستعادة مكانتها الدولية وبعث رسالة للعالم باستقرارها وتغييرها نحو التنمية، إضافة إلى النجاح على المستوى الاقتصادي في فتح منافذ جديدة للاستثمارات الخضراء، لا سيما وأن التعاقدات الجديدة بمثابة شهادة ثقة فى مستقبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الاستراتيجى وإمكانياتها وبنيتها الأساسية التى استثمرت فيها الدولة نحو 18 مليار دولار، كما حمل المؤتمر الخير لبورسعيد خاصة، لتكون المدينة التجارية الصناعية اللوجستية أولى المحافظات المصرية التى تجنى ثمار المؤتمر المناخ بتوقيع عقود استثمارات بـ565 مليون دولار، وتطوير منطقة صناعية بميناء شرق بـ200 مليون جنيه كمرحلة أولى وآخرى لإمتداد محطة تداول حاويات، ولمحطة متعددة الأغراض، بما يساعد فى توفير أكثر من 1400 فرصة عمل للشباب بالمشروعات الجديدة.

ولفت إلى أن ذلك يمهد لطفرة منتظرة بالمنطقة وتعزيز القيمة المضافة للميناء وهو ما يزيد من فرص جعل المنطقة بين أهم مراكز الصناعات الثقيلة وأحد أهم المراكز التجارية بما يملكه الميناء من إمكانات، موضحا أنها شهدت أيضا نجاحات متعلقة بشراكات المنطقة الاقتصادية مع كبرى الكيانات العالمية، كجزء من استراتيجية خلق الفرصة 2020-2025 التى تتبعها، ومنها بدء التنفيذ لخطة صناعة الوقود الأخضر لاستخدامه فى أغراض التصدير وتموين السفن بتوقيع اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وشدد عضو مجلس الشيوخ أن تنمية قدرات العمالة، كان لها نصيب أيضا، بتوقيع الحكومة لمذكرة تفاهم للمساهمة في إنشاء أكاديمية للتعليم الفني والتدريب المهني، وهو ما سيسهم في توفير العمالة الفنية الماهرة المطلوبة لدعم المجالات والصناعات الاستراتيجية وفقاً للمعايير الدولية المتقدمة، ويشجع من الاستثمار، مؤكدا أن مصر استطاعت إدارج بند "تعويض الخسائر والأضرار" والتي دعت فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية الصناعية الكبرى لتقديم تمويلات إلى البلدان الأقل نموا بسبب خسائر التغيرات المناخية وهو ما أثمر عن الموافقة على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار.

بينما وصف محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، نتائج مؤتمر المناخ "COP 27"بشرم الشيخ، والذى يختتم أعماله اليوم بالتاريخية والمهمة، والتى تؤكد أن مؤتمر شرم الشيخ هو مؤتمر التنفيذ لكل ما يتعلق بالمواجهة الحقيقية والحاسمة مع مختلف التداعيات السلبية والخطيرة لازمة تغير المناخ.

وقال " المنزلاوى "، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى وضع المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته أمام مسئولياته التاريخية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، مؤكداً أن مصر ستبدأ من الغد فى متابعة جميع التوصيات الصادرة عن هذا الحدث العالمى الى أن تتسلم دولة الامارات العربية الشقيقة المؤتمر القادم للمناخ فى شهر نوفمبر 2023.

ووجه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى ولجميع مؤسسات الدولة والشباب المصرى على نجاح الدولة المصرية في تنظيم هذا الحدث العالمى، بصورة أبهرت العالم كله وجعلت مصر فى بؤرة الاهتمام العالمى من خلال التقارير اليومية الرائعة التى بثتها مختلف وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية عن كل مادار من مناقشات وفعاليات داخل المؤتمر، الذى يعتبر بمثابة نقطة تحول في تاريخ العالم من أجل مواجهة التغيرات المناخية خاصة أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت كل ما في وسعها لتقديم مؤتمر عالمي ناجح.

واعتبر أن الحضور الدولي من قادة ورؤساء وحكومات وممثلي العالم، بمثابة تقدير إقليمى وعربى وأفريقي وعالمي كبير، لمصر ودورها في مواجهة التغيرات المناخية كما أنها شهادة دولية لمصر بأنها تتمتع بالأمن والاستقرار حيث وفرت الدولة المصرية كل وسائل الراحة لآلاف الضيوف من المواصلات والفنادق والخدمات، مشيراً الى أن هذا الحدث العالمى الكبير أعاد وضع مصر فى صدارة المشهد العالمي.

ويؤكد الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى، أن قمة المناخ العالمية حققت مكاسب سياسية واقتصادية وسياحية كبيرة لمصر، كما أنها وضعت المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته أمام مسئولياته التاريخية لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لازمة تغير المناخ.

وقال " الصالحى "، إنه على المستوى السياسى فقد نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعاته مع مختلف رؤساء وقادة العالم وفى مقدمتهم الرئيس الامريكى جو بايدن فى أن يضع مصر فى بؤرة اهتمامات المجتمع الدولي، مؤكداً أن الرئيس السيسى جعل العالم كله يعرف أهمية الدور التاريخى والريادى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا العربية والإقليمية والأفريقية والدولية .

ووصف الدكتور محمد الصالحى، توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادى وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة على هامش قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ بأنه إنجاز تاريخى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً أن هذا المكسب الاقتصادى الكبير الذى حققته مصر سيكون له آثاره الإيجابية والكبيرة على الاقتصاد الوطنى.

واعتبر أن قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ بمثابة ضربة البداية الحقيقية لجذب السياح من مختلف دول العالم إلى مختلف المناطق والمحافظات السياحية والآثرية وفى مقدمتها مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى تسترد مصر مكانتها الكبيرة والمرموقة على خريطة السياحة العالمية، مؤكداً أن جميع وفود العالم انبهرت بالسياحة والآثار المصرية وحرص عدد كبير من الوفود وكبار المسئولين الدوليين على زيادة العديد من المناطق السياحية والأثرية بمصر وهذا أكبر ترويج عالمى وإقليمي للسياحة المصرية.