انت الان تتابع خبر حصيلة أمنية.. فض 1361 مشاجرة واحالة 840 متهماً الى القضاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/11/12 ولغاية 2022/11/19 تمثلت بـ : ـ
ـ واجبات مراكز الشرطة 2247
ـ القبض مطلقي العيارات النارية 53
ـ احالة متهمين الى المحاكم 840
ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 405
ـ ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 7
ـ دعاوى حالات العنف الاسري 758
ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 249
ـ مضاهات طبعات الاصابع 11
ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 291
ـ عدد طالبي النجدة 1584
ـ فض مشاجرات 1361
ـ ضبط عجلات مطلوبة 360
ـ تبرع بالدم 16
ـ القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 13
ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 199
ـ طبع لوحات السيارات 12582
ـ اصدار اجازات السوق 15853
ـ اصدار سنوية السيارات 33930
ـ واجبات مراكز الشرطة 2247
ـ القبض مطلقي العيارات النارية 53
ـ احالة متهمين الى المحاكم 840
ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 405
ـ ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 7
ـ دعاوى حالات العنف الاسري 758
ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 249
ـ مضاهات طبعات الاصابع 11
ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 291
ـ عدد طالبي النجدة 1584
ـ فض مشاجرات 1361
ـ ضبط عجلات مطلوبة 360
ـ تبرع بالدم 16
ـ القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 13
ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 199
ـ طبع لوحات السيارات 12582
ـ اصدار اجازات السوق 15853
ـ اصدار سنوية السيارات 33930