انت الان تتابع خبر حصيلة أمنية.. فض 1361 مشاجرة واحالة 840 متهماً الى القضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/11/12 ولغاية 2022/11/19 تمثلت بـ : ـ

ـ واجبات مراكز الشرطة 2247

ـ القبض مطلقي العيارات النارية 53

ـ احالة متهمين الى المحاكم 840

ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 405

ـ ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 7

ـ دعاوى حالات العنف الاسري 758

ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 249

ـ مضاهات طبعات الاصابع 11

ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 291

ـ عدد طالبي النجدة 1584

ـ فض مشاجرات 1361

ـ ضبط عجلات مطلوبة 360

ـ تبرع بالدم 16

ـ القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 13

ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 199

ـ طبع لوحات السيارات 12582

ـ اصدار اجازات السوق 15853

ـ اصدار سنوية السيارات 33930